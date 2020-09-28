أردوغان وجونسون يبحثان التوتر بين أذربيجان وأرمينيا

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون قضايا إقليمية، على رأسها التوتر بين أذربيجان وأرمينيا.

وذكر بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، الإثنين، أن أردوغان وجونسون بحثا هاتفيا سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات شرقي المتوسط وقضايا إقليمية، على رأسها التوتر الحاصل بسبب الهجمات الأرمينية على أذربيجان.

وأكد أردوغان ضرورة انسحاب أرمينيا من الأراضي التي احتلتها في إقليم "قره باغ" ومحيطه حتى يتم تأسيس السلام والاستقرار الإقليمي.

وشدد أن "تبني المملكة المتحدة موقفًا متوازنًا ومحايدًا بخصوص شرقي المتوسط يعد مصلحة مشتركة لدعم جهود الحوار والتعاون".

وجدد أردوغان تصميمه على زيادة الاستثمارات والتجارة بين البلدين ورفع حجم التبادل التجاري لبلوغ هدفه المتمثل بـ 20 مليار دولار.

وذكر البيان أن الجانبين اتفقا على تعميق وتعزيز التعاون في المجال الدفاعي لما يمتلكه البلدان من إمكانات كبيرة في هذا المجال.