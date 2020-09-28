4 أحزاب في البرلمان التركي تدين اعتداء أرمينيا على أذربيجان

أدانت 4 أحزاب رئيسية بالبرلمان التركي هي "العدالة والتنمية" و"الشعب الجمهوري"، و"الحركة القومية" و"إيي" في بيان مشترك الاعتداء الأرميني على أذربيجان.

وقالت الأحزاب في بيانها إنها "تدين بأشد العبارات انتهاك الجيش الأرميني للهدنة والقانون الدولي في إقليم قره باغ من خلال هجمات بأسحلة ثقيلة استهدفت مناطق سكنية مدنية ومواقع عسكرية لأذربيجان".

وأكدت الأحزاب أن "أرمينيا من خلال هجومها الأخير أثبتت مرة أخرى بأنها أكبر عائق أمام بناء سلام واستقرار في المنطقة".

وأعربت "عن دعمها لأذربيجان في دفاعها عن شعبها وتكريس وحدة أراضيها في إطار حق الدفاع عن النفس النابع من القانون الدولي".

والأحد، اندلعت اشتباكات على خط الجبهة بين أذربيجان وأرمينيا، إثر إطلاق القوات الأرمينية النار على مواقع سكنية مدنية بأذربيجان.

وذكرت وزارة الدفاع الأذربيجانية، في بيان، الأحد، أن النيران الأرمينية أوقعت خسائر في الأرواح بين المدنيين، بجانب إلحاق دمار كبير في البنية التحتية المدنية في عدد من القرى التي تعرضت لقصف أرميني عنيف.

وتحتل أرمينيا منذ عام 1992، نحو 20 بالمئة من الأراضي الأذربيجانية، التي تضم إقليم "قره باغ"، و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي "آغدام"، و"فضولي".