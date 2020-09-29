ارتفاع مؤشر الثقة في الاقتصاد التركي بنسبة 3.1% في سبتمبر

سجل مؤشر الثقة في الاقتصاد التركي ارتفاعاً بنسبة 3.1 بالمئة على أساس شهري في سبتمبر/ أيلول الجاري، محققاً بذلك 88.5 نقطة.

جاء ذلك في بيان هيئة الإحصاء التركي، الثلاثاء، حول مؤشر الثقة الاقتصادية لشهر سبتمبر/ أيلول 2020.

وأشار البيان أن ارتفاع مؤشر الثقة الاقتصادية جاء نتيجة ارتفاع مؤشرات ثقة المستهلك والقطاع الحقيقي وقطاع الخدمات.

وأوضح أن مؤشر ثقة المستهلك ارتفع خلال سبتمبر الحالي بنسبة 3.2 بالمئة ليبلغ 82 نقطة، في حين ارتفع مؤشر ثقة القطاع الحقيقي بنسبة 0.5 بالمئة ليبلغ 105.7 نقطة.

أما مؤشر ثقة قطاع الخدمات فارتفع بنسبة 6.4 بالمئة، ليبلغ 74.9 نقطة.

من جهة أخرى، انخفض مؤشر ثقة قطاع تجارة التجزئة 1.5 بالمئة، ليبلغ 93.5 نقطة، وكذلك تراجع مؤشر ثقة قطاع البناء إلى 83.3 نقطة بنسبة 2 في المئة.

وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيرق قال في تقييمه لبيانات مؤشر الثقة الاقتصادية عبر "تويتر" الثلاثاء، إن المؤشرات الاقتصادية تردنا بشكل قوي قبيل الإعلان عن البرنامج الاقتصادي الجديد.

وأضاف أن البيانات الإيجابية تقدم رسائل قوية للمستقبل، مؤكدا السير بثقة نحو مستقبل قوي من خلال البنية التحتية المالية القوية.

ومؤشر الثقة الاقتصادية، هو مؤشر مركب يحتوي على تقييمات وتوقعات المستهلكين والمنتجين حول الوضع الاقتصادي العام.