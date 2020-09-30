تركيا تجدد دعوتها لعقد مؤتمر إقليمي بشأن شرق المتوسط

جددت تركيا، الأربعاء، دعوتها لعقد مؤتمر إقليمي لمناقشة المشاكل القائمة شرقي البحر المتوسط، وسبل حلها.

جاء ذلك في حديث وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو، لدى استضافته في اجتماع محرري وكالة الأناضول في العاصمة أنقرة.

وأوضح تشاوش أوغلو أن دبلوماسيي وزارته يعملون حاليًا على كيفية عقد المؤتمر والمواضيع التي من الواجب مناقشتها فيه.

وأضاف أن فكرة عقد المؤتمر الإقليمي صدرت من الرئيس رجب طيب أردوغان وأنه من الممكن لكافة الدول المطلة على البحر المتوسط المشاركة فيه في حال انعقاده.

وردا على سؤال حول زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إلى الشطر الرومي من جزيرة قبرص، قال تشاوش أوغلو: "على واشنطن عدم التفريط بحياديتها، فرفع حظر السلاح عن قبرص الرومية ولو جزئيا، لم يكن قرارا صائبًا".