تشاوش أوغلو: لا يمكن المساواة بين أذربيجان وأرمينيا التي تحتل أراضيها

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الأربعاء، إن أذربيجان تناضل داخل أراضيها، ولا يمكن أن يحظى المحتل والطرف الخاضع للاحتلال بالمعاملة نفسها.

وأكد تشاوش أوغلو، خلال مشاركته في اجتماع محرري وكالة الأناضول أن أرمينيا تؤكد بهجماتها على أذربيجان أنها لا تعترف بالنظام العالمي والقوانين الدولية.

وأضاف: "قلنا إذا أرادت أذربيجان حل مشكلة الاحتلال الأرميني لأراضيها في الميدان، فإننا سنقف بجانبها".

وانتقد تشاوش أوغلو موقف الرئيس الفرنسي وتضامنه مع أرمينيا التي تنتهك القانون الدولي قائلاً "ماكرون لا يعرب عن قلقه إزاء الأراضي الأذربيجانيةK وتضامنه مع أرمينيا يعني دعمه للاحتلال."