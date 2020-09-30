فؤاد أوقطاي يشدد على أهمية حقوق قبرص التركية السيادية

شدد نائب الرئيس التركي على أهمية ممارسة جمهورية شمال قبرص التركية لحقوقها السيادية، مشيرًا إلى أنهم يعتزمون إرسال 117 مليون ليرة لدعم جهودها في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها فؤاد أوقطاي، مساء الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي عقده بالمجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة، عقب لقائه برئيس وزراء قبرص التركية، أرسين تتار، حيث تناولا عددًا من القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وقال أوقطاي في تصريحاته عقب اللقاء "لقد تبادلنا وجهات النظر حول عدد من القضايا الهامة المستمرة في المنطقة والتي تهم قبرص التركية، وكذلك القبارصة الأتراك".

وبخصوص التطورات في منطقة الشرق الأوسط قال أوقطاي "تركيا تريد مجددًا التأكيد على أن ممارسة جمهورية شمال قبرص التركية لحقوقها السيادية أمر مهم للغاية، وهي لا يمكن أن تتنازل عن حق من هذه الحقوق".

وبشأن التطورات الاقتصادية في شمال قبرص على خلفية فيروس كورونا، قال أوقطاي "ثمة برتوكول مالي موقع مع جمهورية شمال قبرص، ولقد قمنا خلال اللقاء بتناول الوضع الذي نوجد فيه جميعًا بسبب تفشي الفيروس، وقررنا إرسال 117 مليون ليرة لدعم جهودها في مواجهة هذا الوباء".

وشدد نائب الرئيس التركي على أن التعليم المباشر في ظل كورونا أمر غير ممكن، مؤكدًا أهمية التعليم عن بعد في ظل هذه الظروف.

وأردف قائلا "لذلك فإن تركيا ستنقل الإمكانيات التكنولوجية في مجال التعليم إلى قبرص التركية، وسنقدم 9 ملايين ليرة أخرى لدعم جهود التعليم عن بعد هناك".