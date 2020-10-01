أقار يشارك في ندوة "تركيا في البيئة الأمنية العالمية والإقليمية المتغيرة"

شدد وزير الدفاع التركي على تضامن بلاده مع أذربيجان التي تحمي شعبها ووحدة أراضيها وستستمر في دعمها خلال الفترة القادمة.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير خلوصي أقار في ندوة افتراضية بعنوان "تركيا في البيئة الأمنية العالمية والإقليمية المتغيرة"، نظمها "مركز التفاهم البريطاني التركي".

وأشار أقار إلى أن الهجمات التي نفذتها أرمينيا ضد أذربيجان أظهرت مرة أخرى بأن يريفان تشكل أكبر عقبة أمام السلام والاستقرار في المنطقة.

وأكد وزير الدفاع التركي أن هذه الهجمات تعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وأن تركيا تدينها بشدة، وأن الاحتلال الأرميني لإقليم قره باغ والمناطق المحيطة به، أدى إلى نزوح أكثر من مليون شخص في أذربيجان.

وتابع: "يجب إنهاء الاحتلال الأرمني لهذه المناطق من أجل ضمان السلام والاستقرار في المنطقة".

وحول التوتر في شرق المتوسط، أكد أقار أن موقف تركيا في حل نزاعات المنطقة يتم من خلال القانون الدولي، مطالبا الدول الحليفة والصديقة للنظر في ادعاءات اليونان ومقارنتها مع النهج الموضوعي لتركيا.

وأشار أن الخلافات سببها انتهاك اليونان والإدارة القبرصية الرومية للحقوق السيادية لتركيا وللقبارصة الأتراك عبر الخطوات الأحادية الجانب.

وأضاف أن المشكلة الرئيسية في جزيرة قبرص أساسها محاولة الجانب الرومي تحويل القبارصة الأتراك إلى أقلية في وطنهم، لافتا أن الحل يكمن في قبولهم للقبارصة الأتراك كشريك رئيسي في الجزيرة.

وبخصوص الأزمة السورية، أشار أن تركيا وقفت إلى جانب الشعب السوري منذ البداية دون التمييز بين الأعراق والأديان والمعتقدات.

وذكر أن مكافحة تركيا للإرهاب مكن من عودة أكثر من 300 ألف سوري إلى مناطقهم بعد تحريرها، لافتا إلى استمرار وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب رغم وجود بعض الانتهاكات.

وبشأن الأزمة الليبية، قال الوزير التركي إن تمويل الإمارات للانقلابي خليفة حفتر، ودعم روسيا ومصر له، يؤدي لاستمرار تقويض السلام والاستقرار في ليبيا.

وذكر أن مليشيات حفتر المدعومة من المرتزقة، استهدفوا المطارات والمدارس والمناطق السكنية ومخازن الإمدادات الطبية، فضلا عن العثور على مقابر جماعية في المناطق التي تم تحريرها من قوات حفتر.

وأكد أن أولوية تركيا الحفاظ على سيادة الأراضي الليبية والوحدة الوطنية، واحتضان جميع الليبيين في بلد مستقل وذات سيادة.