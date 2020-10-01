أنقرة: الوفدان التركي واليوناني توصلا إلى تفاهم على المبادئ العامة بشأن شرق المتوسط

أعلنت وزارة الدفاع التركية أن الوفدين العسكريين التركي واليوناني توصلا إلى تفاهم مشترك حول "المبادئ العامة" خلال اجتماعات في مقر الناتو.

وأضافت الوزارة في بيان الخميس أنه سينعقد في 5 أكتوبر/ تشرين الأول اجتماع مع اليونان يناقش تفاصيل تنسيق أداء العناصر (من البلدين) لمهامهم بأمان في شرق البحر المتوسط.

من جهته، قال حلف شمال الأطلسي (الناتو) إن اليونان وتركيا أقامتا خطاً عسكرياً ساخناً لتجنب الاشتباكات العرضية في شرق البحر المتوسط.

وقال الحلف في بيان: "عقب سلسلة من الاجتماعات الفنية بين الممثلين العسكريين لليونان وتركيا في مقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل، وُضعت آلية عسكرية ثنائية لتجنب الاشتباك الخميس".

يتبع...

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