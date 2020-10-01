السفير التركي في واشنطن يرد على كلام بايدن حول الصراع الأذربيجاني الأرميني

انتقد السفير التركي لدى واشنطن تصريح المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن، حول تركيا وإقليم قره باغ الأذربيحاني المحتل من أرمينيا.

ففي تغريدة نشرها بايدن عبر حسابه على توتير، الأربعاء، قال "مع تزايد الخسائر البشرية في ناغورني قره باغ، يجب على إدارة ترامب دعوة القادة الأرمينيين والأذربيجانيين لتخفيف التوتر على الفور، و يجب مطالبة دول مثل تركيا للبقاء بعيدًا عن هذا الصراع".

وردًا على تلك التغريدة، نشر السفير سردار قليج تغريدة مماثلة خاطب فيها بايدن قائلا "كانت دعوتكم ستكون أكثر عدلًأ لو طلبتم من إدارة ترامب أن تحث أرمينيا على الانسحاب في ضوء القرارات الأممية، من الأراضي الأذربيجانية التي تحتلها بشكل غير قانوني".

وتابع محذرًا بايدن "إياك أن تعامل الضحية والجاني على حد سواء".

والأحد، اندلعت اشتباكات على خط الجبهة بين البلدين، إثر إطلاق الجيش الأرميني النار بكثافة على مواقع سكنية في قرى أذربيجانية، ما أوقع خسائر بين المدنيين، وألحق دمارا كبيرا بالبنية التحتية المدنية، بحسب وزارة الدفاع الأذربيجانية.

وردا على العدوان، نشرت وزارة الدفاع الأذربيجانية، الأحد، مشاهد توثق تدمير قواتها مستودع ذخائر للجيش الأرميني.

وتحتل أرمينيا، منذ عام 1992، نحو 20 بالمئة من الأراضي الأذربيجانية، التي تضم إقليم "قره باغ" (يتكون من 5 محافظات)، و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي "آغدام" و"فضولي".