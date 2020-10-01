تشاوش أوغلو للافروف: لا معنى للهدنة قبل إنهاء احتلال أرمينيا لأراضي أذربيجان

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، لنظيره الروسي سيرغي لافروف، أنه لا معنى لوقف إطلاق النار قبل إنهاء الاحتلال الأرميني للأراضي الأذربيجانية.

وذكرت مصادر دبلوماسية تركية للأناضول، أن تشاوش أوغلو ولافروف بحثا خلال اتصال هاتفي التصعيد العسكري بين أذربيجان وأرمينيا.

وأضافت المصادر أن تشاوش أوغلو أفاد لنظيره الروسي بأنه لا معنى لوقف إطلاق النار بين البلدين، قبل إيجاد حل دائم للنزاع الأرميني الأذربيجاني، وقبل إنهاء الاحتلال الأرميني للأراضي الأذربيجانية.

وأوضح الوزير التركي أنه في حال عدم تحقيق هذه الشروط، يمكن أن تندلع الاشتباكات مجددا بين البلدين؛ حتى ولو تم التوصل إلى هدنة.

والأحد، اندلعت اشتباكات على خط الجبهة بين البلدين، إثر إطلاق الجيش الأرميني النار بكثافة على مواقع سكنية في قرى أذربيجانية، ما أوقع خسائر بين المدنيين، وألحق دمارا كبيرا بالبنية التحتية المدنية، بحسب وزارة الدفاع الأذربيجانية.

وتحتل أرمينيا، منذ عام 1992، نحو 20 % من الأراضي الأذربيجانية، التي تضم إقليم "قره باغ" (يتكون من 5 محافظات)، و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي "آغدام" و"فضولي".