الأمين العام لحلف الأطلسي يزور تركيا واليونان الأسبوع المقبل

يزور الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ تركيا واليونان للقاء كبار المسؤولين الأسبوع المقبل، في وقت يحاول الحلف نزع فتيل الأزمة بين البلدين العضوين.

وسيصل ستولتنبرغ إلى أنقرة الاثنين للقاء وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو وإلى أثينا الثلاثاء لعقد محادثات مع رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس، وفق ما جاء في بيان صادر عن مكتبه.

وبلغ التوتر بين اليونان وتركيا أوجه خلال الصيف مع نشر قوات بحرية للبلدين في منطقة متنازع عليها غنية بالنفط والغاز، وكان يخشى من وقوع اشتباك مسلح بسبب حادث بحري.

ودفع الخوف من ذلك الحلف إلى السعي للتوصل إلى اتفاق بشأن آلية لدرء مخاطر نشوب نزاع.

وبدأت المحادثات العسكرية في أيلول/سبتمبر مدعومة بالجهود الدبلوماسية الألمانية لحل الخلاف.

وأعلن حلف شمال الأطلسي (الناتو) الخميس أن اليونان وتركيا أقامتا خطاً عسكرياً ساخناً لتجنب الاشتباكات العرضية في شرق البحر المتوسط، حيث يختلف البلدان بشأن موارد الطاقة والحدود البحرية.

وتشهد منطقة شرقي البحر المتوسط توترا إثر مواصلة اليونان اتخاذ خطوات أحادية مع الجانب الرومي من جزيرة قبرص، وبعض بلدان المنطقة بخصوص مناطق الصلاحية البحرية.

كما تتجاهل أثينا التعامل بإيجابية مع عرض أنقرة للتفاوض حول المسائل المتعلقة بشرق المتوسط، وبحر إيجة، وإيجاد حلول عادلة للمشاكل.