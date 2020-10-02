تركيا تندد بتلويح الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات

نددت تركيا بلغة التهديد التي يمارسها الاتحاد الأوروبي والتلويح بفرض عقوبات على خلفية أنشطة أنقرة للتنقيب عن الغاز في شرق المتوسط، واصفةً إياه بأنه "غير بنّاء".

وقالت وزارة الخارجية التركية ردا على قمة الاتحاد الأوروبي التي انعقدت الخميس إن "تواصل استخدام لغة العقوبات أمر غير بنّاء. على الاتحاد الأوروبي أن يفهم الآن بأنه لن يصل إلى شيء من خلال هذا النوع من الخطابات".

وعرض بيان قمة الاتحاد الأوروبي على تركيا إمكانية توثيق العلاقات وتحسين التجارة إذا التزمت أنقرة "بمواصلة الحوار بحسن نية والامتناع عن الإجراءات الأحادية".

وقال محلل شؤون تركيا في مجموعة الأزمات الدولية بيركاي مانديراسي إنّ بيان الاتحاد الأوروبي كان "أفضل ما يمكن أن تأمله أنقرة". لكن بينما رحبت الوزارة التركية بهذه "العناصر الإيجابية"، قالت إن "بعض الأجزاء منفصلة عن الواقع".

وقالت الوزارة إن بيان الاتحاد الأوروبي أظهر كيف أن بعض الدول "أرادت تطوير العلاقات" مع تركيا، لكنه كان أيضا مثالا على كيف أن اليونان وقبرص الرومية "أخذت العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا رهينة".

كما دعت تركيا الاتحاد الأوروبي إلى تشجيع الحوار بين جمهورية قبرص الرومية والقبارصة الأتراك في الثلث الشمالي للجزيرة لإنشاء آلية لتنسيق الأنشطة الهيدروكربونية.