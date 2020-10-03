أردوغان: سنواصل تطهير أوكار الإرهابيين في سوريا بأنفسنا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، إن بلاده ستعمل على تطهير أوكار الإرهاب في سوريا بنفسها إن لم يتم الوفاء بالوعود المقدمة لها في هذا الصدد.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس التركي عبر اتصال مرئي، في افتتاح سد "ريحانلي" الجديد، بولاية هاطاي جنوبي تركيا.

وأضاف الرئيس التركي: "وجودنا الفاعل سيتواصل ميدانيا حتى يتحقق الاستقرار على حدودنا الجنوبية مع سوريا".

وأردف: "قضينا على الممر الإرهابي المراد إقامته على طول حدودنا وأثبتنا أن أشقاءنا السوريين ليسوا وحدهم".

وبخصوص إدلب السورية، أكد أردوغان أن بلاده لن تقبل بأي خطوة من شأنها التسبب بمأساة إنسانية جديدة في إدلب السورية.

ولفت أن تركيا ستواصل إزعاج كافة الأطراف التي تكنّ العداء لها ولشعبها.

ومضى قائلا: "الأطراف التي تلتزم الصمت إزاء التنظيمات الإرهابية والدول الداعمة لها تضع كافة المبادئ الأخلاقية والقانونية والحقوقية جانبا عندما يتعلق الأمر بتركيا".