تشاوش أوغلو: التطبيع الإماراتي الإسرائيلي يقوض حل الدولتين

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن اتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي، يقوض حل الدولتين، ويضعف كفة فلسطين في المفاوضات. جاء ذلك في حوار أجرته صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية مع تشاوش أوغلو.

وأضاف الوزير التركي: "اتفاق التطبيع مع الإمارات يخالف مبادرة السلام العربية، كما نؤمن بأنه سيعوق الموقف العربي المشترك، وسيقوض حل الدولتين، ويزيد من إضعاف موقف فلسطين في المفاوضات مع إسرائيل".

وأردف أن اتفاق التطبيع سيشجع إسرائيل على مواصلة أنشطتها غير القانونية وسياسات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية.

ووقعت الإمارات والبحرين في 15 سبتمبر/ أيلول الجاري، اتفاقيتي التطبيع مع إسرائيل في البيت الأبيض، برعاية أمريكية، متجاهلتين حالة الغضب في الأوساط الشعبية العربية.