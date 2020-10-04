الخارجية التركية: قصف مدينة كنجة الأذربيجانية دليل يأس أرمينيا

استنكرت وزارة الخارجية التركية، الأحد، قصف أرمينيا مدينة كنجة الأذربيجانية، وأكدت أنه دليل على يأسها وعدم تورعها عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وذكرت الوزارة في بيان أن أرمينيا التي تجرعت الهزيمة في الأراضي الأذربيجانية المحتلة، انتهكت جميع مبادئ القانون الإنساني ولا سيما اتفاقيات جنيف، عبر شن هجمات على مناطق مدنية مأهولة خارج المناطق المحتلة التي تشهد اشتباكات.

وشددت أن "هذه الهجمات دليل على يأس أرمينيا وعدم تورعها عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية".

وأضافت "كما قلنا منذ البداية، فإن أرمينيا هي أكبر عقبة أمام السلام والاستقرار في المنطقة".

وأعربت عن دعم تركيا لموقف أذربيجان التي تعلن أنها لن تقع في فخ الاستفزازات الأرمينية، وأنها تستخدم حقها في الدفاع عن النفس المنبثق عن القانون الدولي داخل حدودها المعترف بها دوليا، وأنها ستبذل كل الجهود الممكنة لمنع إلحاق الأذى بالسكان المدنيين.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن القوات الأرمينية تواصل قصف مدنها وقراها، مؤكدة أن فصائل عسكرية أرمينية قصفت مدينة كنجة ومناطق فضولي وآغدام وترتر بإقليم قره باغ المحتل بسلاح المدفعية والصواريخ من داخل الأراضي الأرمينية.

ومنذ 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، تتواصل اشتباكات على خط الجبهة بين البلدين، إثر إطلاق الجيش الأرميني النار بكثافة على مواقع سكنية في قرى أذربيجانية، ما أوقع خسائر بين المدنيين، وألحق دمارا كبيرا بالبنية التحتية المدنية، بحسب وزارة الدفاع الأذربيجانية.

وردا على الاعتداءات الأرمينية، نفذ الجيش الأذربيجاني هجوما مضادا، تمكن خلاله من تحرير قرى عديدة في مناطق فضولي وجبرائيل وترتر من الاحتلال الأرميني، بحسب ما أعلنته باكو.

وتحتل أرمينيا منذ عام 1992، نحو 20 في المئة من الأراضي الأذربيجانية، التي تضم إقليم "قره باغ" و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي "آغدام" و"فضولي".