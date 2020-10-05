أردوغان: قدمنا 38 مليار ليرة لمتضرري كورونا خلال فترة الوباء

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن حكومته دفعت للمتضررين من تفشي وباء كورونا، 38 مليار ليرة (الدولار يساوي 7.8 ليرات) كمساعدات على شكل هبة في إطار برنامج الدعم الاجتماعي.

وأوضح أردوغان في خطاب عقب ترأسه اجتماعا للحكومة في العاصمة أنقرة، الاثنين، أن بلاده مستمرة في مكافحة فيروس كورونا، وأن التدابير الوقائية المُتّخذة أسفرت عن نتائج إيجابية.

وأكد أن البنية التحتية لقطاع الصحة في بلاده أثبتت كفاءتها خلال مرحلة تفشي كورونا، مشيرا في هذا الصدد إلى المستشفيات العملاقة التي افتتحت خلال فترة الوباء.

وتابع قائلا: "في فترة تفشي الوباء قمنا بافتتاح 5 مستشفيات في مدينة إسطنبول وحدها، والجمعة الماضية افتتحنا المدينة الطبية في ولاية قونيا، وسنستمر في تقديم أفضل الخدمات الطبية لشعبنا".

وانتقد أردوغان المعارضة الداخلية التي تتعمد تجاهل جهود الحكومة في تقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين.

وأردف قائلا: "نحن نحترم أي نقد بنّاء ومثمر، ولا نمتنع عن تنفيذ أي مقترح منطقي ومعقول يأتينا، فمسؤوليتنا الأخلاقية تحتم علينا التمييز بين المنافسة السياسية ومنافع الدولة والشعب".

وذكر أردوغان أن الخدمات التي قدموها لكبار السن في دور رعاية المسنين خلال فترة الوباء، قد تم إعلانها كمثال على الممارسة الجيدة من قبل منظمة الصحة العالمية.

وتطرق إلى تطوير بلاده لقاح لعلاج كورونا، قائلا: "لقد قطعنا شوطا كبيرا فيما يخص اللقاح ونحن بصدد إجراء تجارب على البشر".

واستطرد قائلا: "بدأت 13 دراسة مختلفة لتطوير اللقاح في بلدنا، 5 منها اقتربت من مرحلة الاختبار على البشر".

وفيما يخص العودة إلى التعليم وجها لوجه في المدارس، قال أردوغان إن وزارة التربية ستبدأ التعليم في المدارس للمرحلة الابتدائية وللصف الثامن والثاني عشر، وذلك ضمن المعايير الصحية المحددة.

وأضاف أن حكومته ستوزع في المرحلة الأولى أجهزة كمبيوتر لوحية لـ500 ألف طالب ممن سيواصلون تعليمهم عن بُعد.