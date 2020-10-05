أردوغان: مجموعه مينسك أوصلت أزمة "قره باغ" لطريق مسدود بدلا من حلها

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين، أن مجموعة مينسك أوصلت مشكلة إقليم "قره باغ" الأذربيجان المحتل من أرمينيا إلى طريق مسدود بدلا من حلها.

وأضاف في كلمة للشعب عقب اجتماع الحكومة، أن دعم نضال أذربيجان من أجل تحرير أراضيها المحتلة واجب على كل دولة شريفة.

وقال: "مجموعة مينسك التي تضم الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا أوصلت مشكلة قره باغ إلى طريق مسدود بدلا من حلها".

وتشكلت مجموعة مينسك- التي تشارك في رئاستها فرنسا وروسيا والولايات المتحدة - عام 1992 لإيجاد حل سلمي للصراع في إقليم قره باغ المحتل من قبل أرمينيا.

من جهة أخرى، قال أردوغان إن الإنسانية لن تنعم بسلام واستقرار دائمين دون تخليص العالم من الدول والحكومات المارقة.

وأضاف أن "هذه الدول المارقة الممتدة من إسرائيل وقبرص الرومية إلى النظام السوري تمارس الظلم بحق مواطنيها وتزعزع استقرار العالم".