تركيا: ادعاء ماكرون بأنالإسلام يعيش أزمة استفزازي وعدائي

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إن زعم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن "الإسلام يعيش أزمة"، تعبير استفزازي يشجع العداء للإسلام.

وأوضح قالن في تغريدة على تويتر، الإثنين، أن محاولة فرنسا جعل الإسلام والمسلمين كبش فداء لأخطائها ومغامراتها "خسوف للعقل".

وأضاف: "إن زعم الرئيس الفرنسي ماكرون بأن "الإسلام يعيش أزمة"، تعبير استفزازي يغذي العداء ويُؤلّب على الإسلام".

والجمعة، قال ماكرون في خطاب له إن "الإسلام يعيش اليوم أزمة في كل مكان بالعالم"، وعلى باريس التصدي لما وصفها بـ"الانعزالية الإسلامية الساعية إلى إقامة نظام مواز وإنكار الجمهورية الفرنسية".

جاء ذلك بالتزامن مع استعداد ماكرون لطرح مشروع قانون ضد "الانفصال الشعوري"، بهدف "مكافحة من يوظفون الدين للتشكيك في قيم الجمهورية".