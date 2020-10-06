أردوغان: ندعم مبادرة "الناتو" للحد من مخاطر الحوادث بالمتوسط

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين، دعمه لمبادرة حلف شمال الأطلسي "الناتو" للحد من مخاطر الحوادث في شرق البحر المتوسط بين العناصر العسكرية التركية واليونانية.

وذكر بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، أن أردوغان استقبل أمين عام الحلف ينس ستولتنبرغ في المجمع الرئاسي بأنقرة.

وأشار البيان إلى أن الجانبين تناولا العلاقات التركية الأطلسية والتطورات الإقليمية وعلى رأسها شرق المتوسط وليبيا وسوريا.

وحسب البيان، أكد أردوغان دعمه لمبادرة "الناتو" للحد من مخاطر الحوادث في شرق المتوسط بين العناصر العسكرية التركية واليونانية منذ البداية رغم السلوك السلبي لليونان.

وأشار إلى أن تركيا تواجه بمفردها تقريبا أزمة اللاجئين باسم أمن واستقرار أوروبا والمنطقة برمتها، وهي الدولة الوحيدة في الحلف التي تبذل جهودا صادقة لإعادة تأسيس التوازن في ليبيا.

وأضاف أن تركيا كما ترعى حقوقها ومصالحها تراعي حقوق ومصالح حلفائها، وتنتظر من بقية أعضاء الحلفاء إبداء نفس الحساسية.

وذكر أن قرارات مجلس الأمن الدولي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا تطالب بانسحاب أرمينيا بشكل فوري ودون شروط مسبقة من أراضي أذربيجان المحتلة.

وشدد أن بعض الحلفاء في الناتو يسممون التضامن داخل الحلف بتعاونهم مع تنظيمات "ي ب ك/ ب ي د/ بي كا كا" وحمايتهم لمنظمة "غولن" الإرهابية.

كما شدد على ضرورة إظهار الناتو تضامنا ملموسا مع تركيا.

وحضر اللقاء من الجانب التركي وزيري الخارجية مولود تشاووش أوغلو والدفاع خلوصي أكار وممثل تركيا الدائم لدى الحلف باسات أوزتورك.