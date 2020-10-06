أردوغان وميركل يبحثان التطورات في القوقاز وشرقي المتوسط

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قضايا إقليمية على رأسها الوضع بين أذربيجان وأرمينيا والتطورات شرقي البحر المتوسط وليبيا.

جاء ذلك في لقاء عبر تقنية الفيديو كونفرنس، الثلاثاء، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأشار البيان إلى أن الزعيمين تناولا أيضًا علاقات تركيا مع ألمانيا ومع الاتحاد الأوروبي.

وبين الرئيس التركي خلال اللقاء أن بيان قمة زعماء الاتحاد الأوروبي الأخيرة خلت من عناصر تزيل المشاكل في العلاقات وتهيئ أرضية للحوار والتعاون.

ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي خضع لضغوط وابتزازات اليونان وإدارة جنوب قبرص الرومية رغم حسن النية الذي أظهرته تركيا، مشددًا على ضرورة عدم تضحية أوروبا بمصالح كبيرة من أجل مصالح صغيرة لبعض الأعضاء.

وأكد أردوغان ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن والامتثال لما يتطلبه القانون الدولي من أجل إيجاد حل دائم لمشكلة الأراضي الأذربيجانية الواقعة تحت الاحتلال الأرميني.

وشدد على وجوب عدم إهدار فرصة الهدوء السائد حاليًا في ليبيا.

وحضر اللقاء من الجانب التركي، رئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون، والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن.