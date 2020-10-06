أردوغان يزور الكويت وقطر الأربعاء



يعتزم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إجراء زيارة رسمية، الأربعاء، إلى قطر والكويت.

وأفاد بيان صادر عن دائرة الاتصال لدى الرئاسة التركية، أن أردوغان سيلتقي في إطار زيارته إلى الكويت، أمير البلاد الجديد، الشيخ نوّاف الأحمد الجابر الصباح، ويقدّم له تعازيه بوفاة سلفه الأمير الشيخ الصباح.

ومن المنتظر أن يبحث الجانبان خلال لقائهما قضايا ثنائية وإقليمية.

وأوضح البيان أن أردوغان سيتوجه بعد الكويت إلى قطر، ليلتقي هناك أميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وأشار إلى أن أردوغان والشيخ تميم، سيبحثان خلال لقائهما التعاون الثنائي بين البلدين في العديد من المجالات، إلى جانب قضايا ثنائية وإقليمية أخرى.