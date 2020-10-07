البرلمان التركي يقر تمديد إرسال قوات إلى العراق وسوريا عاماً إضافياً

أقر البرلمان التركي، الأربعاء، تمديد إرسال القوات العسكرية إلى خارج البلاد عاما إضافيا، للقضاء على الهجمات المحتملة ضد البلاد من جانب التنظيمات الإرهابية في العراق وسوريا.

جاء ذلك خلال جلسة للجمعية العامة للبرلمان، حول المذكرة الرئاسية بشأن تمديد فترة إرسال القوات العسكرية التركية لإجراء عمليات عسكرية لملاحقة الإرهابيين في كل من العراق وسوريا، حيث وافق البرلمان على تمديدها عاما واحدا اعتبارا من 30 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وقال النائب عن ولاية أرضروم في حزب الحركة القومية التركي، كامل أيدن: "تركيا تعمل بشكل استباقي منذ ما يقارب 40 عامًا لمطاردة منظمة بي كا كا الإهابية في الخارج والداخل، وتكافح جميع أنواع المنظمات الإرهابية".

وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أقر البرلمان التركي، تمديد التفويض الممنوح لرئيس الجمهورية بشأن العمليات خارج الحدود في العراق وسوريا لمدة عام اعتبارا من يوم الـ 30 من الشهر نفسه.