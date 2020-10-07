البرلمان التركي يمدد مشاركة أنقرة في مهمات سلمية أممية في إفريقيا

صادق البرلمان التركي على تمديد تفويض المشاركة في مهام بعثة الأمم المتحدة وعملياتها في مالي وجمهورية إفريقيا الوسطى، لعام إضافي آخر.

ووافق البرلمان التركي في جلسته، الثلاثاء، على مذكرة رئاسية حول تمديد سلطة الحكومة إرسال وحدات من الجيش في مهام أممية إلى مالي وإفريقيا الوسطى.

وفقا للمذكرة الرئاسية جرى تمديد فترة التفويض عاما واحدا، اعتبارا من 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2020.

وأشارت المذكرة الرئاسية إلى أن تركيا تلقت دعوة من الأمم المتحدة لمواصلة المشاركة في بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار، في مالي وجمهورية إفريقيا الوسطى.



وأوضحت المذكرة أن المساهمة العسكرية لحل الأزمات الإنسانية والسياسية التي تشكل تهديدا للاستقرار والسلام الإقليمي في إفريقيا، تمثل امتداد طبيعيا للسياسة الخارجية النشطة التي تنتهجها تركيا في المنطقة وعموم إفريقيا.

وفي 2 آب/ أغسطس/ 2016، منح البرلمان التركي الحكومة الصلاحية في المشاركة في مهمات هذه البعثة، ويتم التجديد بشكل سنوي.