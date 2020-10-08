تشاوش أوغلو يبحث مع نظيره اليوناني قضايا ثنائية وإقليمية

بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس قضايا ثنائية وإقليمية.

جاء ذلك خلال مشاركته في منتدى "براتيسلافا" للأمن العالمي المقام في سلوفاكيا.

وأفادت مصادر صحفية، أن الوزيرين بحثا القضايا الثنائية ولا سيما النزاعات الناشئة حول شرق المتوسط وجزيرة قبرص.

يشار أنه عقب التوتر بين البلدين في شرق المتوسط، تم إنشاء آلية تهدف إلى الحد من مخاطر وقوع حوادث غير مرغوب فيها بين البلدين في شرقي المتوسط.

وترفض أنقرة الاعتراف بالخطوات الأحادية التي تتخذها اليونان وإدارة قبرص الرومية شرق المتوسط، الهادفة إلى إقصاء تركيا والقبارصة الأتراك.

وتعد بوادر استئناف المباحثات الاستكشافية بين أنقرة وأثينا، نتاج جهود تركيا التي تدعو الأطراف إلى طاولة الحوار وتجنب الخطوات الأحادية.