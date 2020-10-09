أزمة قره باغ في ظل قيادة علييف وأردوغان.. وتغيير شكل الصراع جنوب القوقاز

شهد العالم في السنوات الأخيرة أزمة جيوسياسية خطيرة نجمت عن انعدام وجود قوة عظمى مهيمنة، الأمر الذي جعل جميع الدول الكبرى تطبق معايير مختلفة في عملياتها السياسية التي تديرها في مناطق مختلفة من العالم، وهو ما أثار كذلك رد فعل المجتمع الدولي وتساؤلاته حول التوصل إلى حلول وتسويات في النزاعات الجارية في مناطق شتى من العالم.

علاوةً على ذلك، أصبحت أساليب الدول الكبرى السياسية عاجزةً، ولم تعد فعالة كما كانت من قبل. وأصبح العالم اليوم يواجه أزمة قيادية خطيرة عمّقت المشاكل الحالية التي تنتظر الحل.

وفي ظل غياب القيادة الحقيقية، تبرز المبادرات التركية من خلال جهود الرئيس رجب طيب أردوغان على وجه الخصوص في منطقة جنوب القوقاز، التي عانت من تهديدات أمنية منذ انهيار الاتحاد السوفيتي، تمثلت في الاحتلال والصراعات العرقية.

إن انهيار الاتحاد السوفييتي جعل دول جنوب القوقاز تواجه مشاكل خطيرة، فضلاً عن تغير النظام العالمي، وإعادة تشكيل النظام الدولي وفق سياق سياسة القوة ذاتها، حيث تتقدم الهيمنة على القواعد والأطر القانونية. وأصبح جنوب القوقاز نتيجة هذه العوامل كلها مسرحاً للظلم والمجازر وغيرها من القضايا الخطيرة.

فكيف تؤثر تركيا على دول المنطقة بشكل مباشر؟

وهل يمكن لها أن تلعب دوراً رئيسياً في توفير السلام والتعاون في المنطقة، كونها تمثل عامل استقرار وتوازن كما صرح الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف مؤخراً؟

في الواقع تلعب تركيا دوراً حاسماً في النزاعات الجارية في منطقة الشرق الأوسط، وقد أصبحت بالفعل قوةً إقليميةً وفاعلاً مؤثراً في منطقة جنوب القوقاز من خلال سعيها إلى تحقيق تعاون جميع الدول ذات الصلة، بدلاً من اتباع سياسة عدائية ضد موسكو.

وفي هذا الصدد تتبع تركيا سياسة ذات شقين: أولاً، تدعم أنقرة التعزيز الاقتصادي لدول المنطقة والقدرة على اكتساب المزيد من الاستقلال. ثانياً، تهدف السياسة الخارجية التركية في المنطقة إلى توفير الاستقرار، وتسعى إلى التوصل لاتفاق للتعاون الإقليمي بمشاركة روسيا.

وبالرغم من أن تركيا لم تنخرط في القضايا الإقليمية إلا حديثاً، أي بعد وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم، إلا أن قدرتها على التأثير في القضايا الإقليمية والعالمية قد زادت بشكل حاد.

ففي العقد الأول من استقلال أرمينيا وأذربيجان وجورجيا، لم تكن أنقرة لاعباً نشطاً أو مؤثراً، لكن السياسة الخارجية لحكومة حزب العدالة والتنمية حولت البلاد إلى جهة فاعلة مهمة في المنطقة. وزادت أنابيب الطاقة التي تمر عبر تركيا إلى أوروبا، من أهمية أنقرة ووزنها السياسي.

ويأتي دور تركيا في نزاع قره باغ الحالي، الذي يعد أحد أكبر تهديدات السلام الدائم في المنطقة، كواحد من تحركاتها الحاسمة والمؤثرة، حيث أدى غياب محادثات السلام وتعمق الوضع الراهن إلى النزاع القائم في الإقليم، مما دفع أنقرة للتحرك بشكل جريء وشجاع لحل الصراع وتسهيل تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وهي تؤمن أنه بهذه الطريقة فقط يمكن إحلال السلام وضمان وحدة الأراضي الأذربيجانية.

وبالطبع فإن الجميع يفضل الحل السلمي، لكن كيف يمكن تحقيقه بوساطة فرنسا العضو بمنظمة الأمن والتعاون في مجموعة مينسك الأوروبية، وقد تحالفت مع المعتدي؟

إن تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لا تعكس القيادة غير المسؤولة من خلال ضمان استمرار الصراع فحسب، بل إنها تتعارض أيضاً مع الموقف الرسمي لبلاده. ففي الماضي قامت باريس بلعب دور هام في قرارات مجلس الأمن الدولي كعضو فيه، مطالبةً بالانسحاب الفوري للقوات الأرمينية من الأراضي المحتلة.

ولطالما انتقد الرئيس أردوغان علناً وبشكل متكرر، المعايير المزدوجة للمنظمات والقوى الدولية، بما في ذلك نهجها في نزاع ناغورني- قره باغ.

وبالمثل، أشار الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف إلى أن محادثات السلام التي جرت لضمان السلامة الإقليمية لأذربيجان، لم تكن فعالة بسبب الموقف غير المسؤول وغير الصادق للقيادة الأرمينية، وكذلك بسبب عدم اكتراث المجتمع الدولي. وأوضح الرئيس علييف أن أذربيجان اضطرت إلى حماية أراضيها المعترف بها دولياً من خلال القوة التي لا يعتبر استخدامها مخالفاً للقانون الدولي.

إن تغيير الوضع الراهن في السياسة الدولية أمر محفوف بالمخاطر، لأنه يتطلب عزماً وإرادةً من القيادة، بالإضافة إلى الحسابات الجادة والعقلانية والشجاعة. ويحتاج عالم اليوم بشدة إلى مثل هؤلاء القادة، لتنفيذ ما تتطلبه القوانين والأعراف الدولية من أجل السلام والازدهار.

وفي هذا السياق، توفر القرارات التي اتخذها الرئيسان علييف وأردوغان، العدالة في المنطقة وتلقن القادة غير المسؤولين الذين أججوا الصراع بخطاباتهم وأفعالهم المتهورة، درساً قاسياً.

إن العمليات العسكرية الناجحة التي قامت بها أذربيجان مؤخراً، لتحرير أراضيها من الاحتلال الأرميني غير الشرعي، كانت لتبدو مستحيلةً بدون قيادة علييف وأردوغان المشتركة والمنسجمة مع مطالب المجتمع الدولي وقرارات مجلس الأمن.

ولن تلعب هذه القيادة المشتركة دوراً مثالياً في حل قضية قره باغ فحسب، بل ستساهم في تحقيق سلام دائم جنوب القوقاز أيضاً، فضلاً عن تغيير موازيين القوى في القضايا الإقليمية والعالمية.

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