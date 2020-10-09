أنقرة: اجتماع مينسك سيفشل ما لم يتضمن خطة لإنهاء احتلال "قره باغ"

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، إن لم يتضمن اجتماع الرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، خطة مفصلة لإنهاء احتلال أرمينيا لإقليم قره باغ، فإن مصيره سيكون الفشل.

جاء ذلك في مقابلة أجرتها معه قناة الجزيرة الانجليزية، الجمعة، تطرق خلالها إلى اجتماع مجموعة مينسك الذي تستضيفه جنيف حول أزمة "قره باغ".

وأوضح قالن أنهم حثوا مجموعة مينسك على وضع تقويم فعلي حول اقتراح جديد يمكن تنفيذه "لإيجاد طريقة لإنهاء احتلال أرمينيا للأراضي الأذربيجانية".

وبيّن أن المجموعة في الواقع قامت "بالقليل" لوضع حد لهذه المشكلة في جنوب القوقاز، مشيرا إلى أن ما يطالب به الأذربيجانيون أيضا هو إيجاد خريطة طريق جديدة.

وقال : "نعم لوقف إطلاق النار، لكن يجب أن يكون مستدامًا، والشيء الوحيد الذي سيجعله مستدامًا هو الحديث عن إنهاء الاحتلال الأرميني للأراضي الأذربيجانية".

وشدد قالن على أن إقليم "قره باغ" هو أرض أذربيجانية وفقا لقرارات الأمم المتحدة، مضيفا "نعم للحل الدبلوماسي، ولكن يجب أن يأتي مع جدول زمني وخريطة طريق لإنهاء احتلال الإقليم من قبل أرمينيا".

وقال "إذا لم يتضمن (اجتماع مينسك) خطة مفصلة لإنهاء الاحتلال، فمن شبه المؤكد أنه سيفشل".