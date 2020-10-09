وزارة الدفاع التركية: نحترم وحدة أراضي جيراننا وننتظر منهم معاملة بالمثل

شددت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، على أن أنقرة تحترم وحدة تراب كافة الدول الجارة، وأنها تنتظر من الأخيرة المعاملة بالمثل.

جاء ذلك في تصريحات لضابطة التحليل والتقييم في المستشارية الإعلامية لوزارة الدفاع، بنار قره، خلال مؤتمر صحفي عقدته بالعاصمة أنقرة.

وأشارت قره أن التنظيمات الإرهابية التي استغلت الاضطرابات في سوريا، على رأسها "داعش" و"ي ب ك/ ب ي د/ بي كا كا"، نفذت 493 هجومًا واعتداءً على الأراضي التركية ومخافرها الحدودية.

وأوضحت أن هذه التنظيمات استخدمت في هجماتها أسلحة متطورة وبنادق قناصة، مشيرةً أن تركيا أطلقت قبل عام عملية "نبع السلام" شرق نهر الفرات لمنع تلك الهجمات.

ولفتت إلى أن القوات المسلحة التركية أطلقت في 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019 عملية "نبع السلام"، في إطار حقها بالدفاع عن النفس، نتيجة لتواصل التهديدات والمواقف العدائية ضد أمن الحدود التركية.

وذكرت أن العملية حققت نجاحًا كبيرًا في وقت قصير، وأنها كانت تهدف إلى ضمان أمن حدود تركيا، وتحييد إرهابيي "داعش" و"ي ب ك/ بي كا كا"، ومنع تشكيل حزام إرهابي شمالي سوريا، وإحلال الاستقرار عبر إنشاء منطقة آمنة، وعودة السوريين إلى وطنهم بشكل طوعي وأمن ومشرف.

وقالت: "حتى اليوم تم تطهير 605 مناطق مأهولة من الإرهاب، والسيطرة على مساحة 4 آلاف و219 كيلومترا، وتفكيك 1110 ألغام، وألفين و199 قنبلة يدوية الصنع، وتحييد عدد كبير من الإرهابيين".

كما لفتت إلى توصيل الطاقة الكهربائية إلى 68 % من مساحة منطقة العملية (413 منطقة مأهولة)، نتيجة للجهود الكثيفة بالتنسيق مع روسيا، فضلًا عن نصب أبراج للهواتف المحمولة.

وأكدت افتتاح 400 مدرسة و86 مسجد و7 كنائس في منطقة العملية، مضيفة: "استفاد أكثر من 250 ألف من أشقائنا السوريين من الخدمات الطبية في المستشفيات والمراكز الصحية التي دخلت الخدمة في المنطقة".

وأشارت إلى تنفيذ 85 دورية برية مشتركة مع القوات الروسية في إطار "اتفاقية سوتشي" الموقعة في 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2019 مع روسيا بغية حل المشاكل في المنطقة، مشددة على استمرار التعاون والتنسيق من أجل إحلال سلام دائم.

وأردفت قائلة: "نحترم وحدة أراضي كافة جيراننا، وننتظر نفس الاحترام من جيراننا".

** مكافحة الإرهاب

وأكدت قره أن عمليات الجيش التركي داخل وخارج البلاد بما فيها شمالي العراق، ضد التنظيمات الإرهابية على رأسها "داعش" و"بي كا كا/ ي ب ك/ ب ي د"، متواصلة دون انقطاع من أجل ضمان أمن تركيا وشعبها.

وأوضحت أن العمليات الناجحة أسفرت في الأيام العشرة الأخيرة عن تحييد 24 إرهابيًا.

** دعم أذربيجان

وجددت المسؤولة التركية إدانة بلادها الشديدة لأرمينيا لارتكابها جرئم حرب عبر استهداف المدنيين بشكل مباشر وانتهاكها القانون الدولي.

وشددت على وقوف أنقرة إلى جانب أتراك أذربيجان الذين يستخدمون حقهم في الدفاع المشروع من أجل حماية أنفسهم ووحدة تراب بلادهم، ويناضلون بغية استعادة أراضيهم الأصلية.

** الشأن الليبي

وذكرت قره أن عمليات التدريب متواصلة في المراكز المختلفة في ليبيا، في إطار اتفاقية التدريب العسكري والتعاون والمساعدة الموقعة بين تركيا والحكومة الليبية.

وقالت: "كما تم إجراء تدريبات للأشقاء الليبيين في المدارس العسكرية ومراكز التدريب في تركيا، فضلًا عن تواصل أنشطة تفكيك وتدمير الألغام والمتفجرات المصنعة يدويًا في ليبيا عن طريق خبراء تفكيك المتفجرات الأتراك".

وأضافت: "وحتى اليوم تم تفكيك 115 لغما ومتفجرات مصنعة يدويًا، كما أن الدعم متواصل لأنشطة التدريب العسكري والاستشارات وللحكومة الليبية انطلاقًا من نهج ليبيا لليبيين".