أنقرة: مستعدون للتعاون مع بغداد في مكافحة الإرهاب

جددت تركيا استعدادها للتعاون مع السلطات العراقية، في سبيل إحلال الاستقرار ومكافحة الإرهاب بالبلاد، عقب توصل حكومة بغداد وإقليم شمال العراق، إلى اتفاق بشأن إدارة قضاء "سنجار" بمحافظة نينوى (شمال).

وأعربت الخارجية التركية في بيان، السبت، عن أملها في تنفيذ كافة أهداف الاتفاق الرامي إلى إعادة بسط سلطة الحكومة العراقية الاتحادية على سنجار.

وينص الاتفاق أيضا على اجتثاث جذور تنظيمي "داعش" و"بي كا كا" الإرهابيين وامتداداتهما، وتأمين عودة الإيزيديين وغيرهم من أهالي المنطقة النازحين، إلى ديارهم بشكل آمن، بعدما اضطروا إلى مغادرتها هربا من ضغوطات وظلم "داعش" بداية، و"بي كا كا" لاحقا.

وأضافت الوزارة في البيان "بمناسبة هذا الاتفاق، نجدد مرة أخرى استعدادنا للتعاون مع السلطات العراقية، في سبيل إحلال الاستقرار في كافة أرجاء البلاد، ومكافحة التنظيم الإرهابي في كافة مناطق وجوده في العراق".

والجمعة، أعلن أحمد ملا طلال، المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أن الأخير رعى اتفاقا يعزز سلطة الحكومة العراقية في سنجار وفق الدستور.

وأضاف في تغريدة نشرها عبر صفحته الرسمية أن "الاتفاق ينهي سطوة الجماعات الدخيلة"، في إشارة إلى "بي كا كا" الإرهابي.

وكان التنظيم قد أوجد لنفسه موطئ قدم في محافظة نينوى وخاصة قضاء سنجار عند اجتياح تنظيم "داعش" الإرهابي للمنطقة صيف 2014، وأنشأ هناك ما يسمى "وحدات حماية سنجار".

وبعد نجاح الحكومة العراقية في طرد "داعش" من المحافظات الشمالية، نهاية 2017، استولى "بي كا كا" أمنيا على قضاء سنجار ومؤسساته، ومنع عودة النازحين إليه.

ولا يزال مسلحو التنظيم ينتشرون في المنطقة رغم مطالبات متكررة من السلطات المحلية وكذلك إقليم شمال العراق بمغادرة المنطقة.