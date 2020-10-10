تشاوش أوغلو يبحث مع نظيره الكندي قضية "قره باغ"

بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الجمعة، مع نظيره الكندي فرانسوا فيليب شامبين، العلاقات الثنائية وقضية إقليم "قره باغ" الأذربيجاني المحتل.

ووفق معلومات نقلتها وكالة الأناضول عن مصادر دبلوماسية مطلعة، تناول الوزيران خلال مكالمة هاتفية قرار كندا تعليق تراخيص التصدير لبعض منتجات الصناعات الدفاعية إلى تركيا.

كما تطرق الجانبان خلال المكالمة إلى قضية إقليم "قره باغ"، وأعرب تشاوش أوغلو عن آرائه بخصوص العدوان الأرميني.

وأكد ضرورة أن تدعو كندا إدارة يريفان للانسحاب من الأراضي الأذربيجانية التي تحتلها.