وزارة الدفاع التركية: سنواصل الوقوف بجانب الأشقاء الأذربيجانيين

أكدت وزارة الدفاع التركية مواصلتها الوقوف إلى جانب الأشقاء الأذربيجانيين حتى تحرير إقليم "قره باغ" المحتل من قبل أرمينيا.

ولفتت الوزاراة في بيان السبت، أن الجيش الأذربيجاني أظهر بطولة كبيرة وحقق نجاحا كبيرا في تحرير أراضيه المحتلة.

وجاء في البيان: "على أرمينيا أن تعيد الأراضي التي تحتلها لأصحابها الأصليين. سنواصل الوقوف إلى جانب أشقائنا الأذربيجانيين الأتراك حتى يتم اتخاذ هذه الخطوة".

وتحتل أرمينيا منذ عام 1992، نحو 20 بالمئة من الأراضي الأذربيجانية، التي تضم إقليم "قره باغ" و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي "آغدام" و"فضولي".

وعاد الصراع إلى الواجهة، بعد إطلاق الجيش الأرميني النار بكثافة على مواقع سكنية في قرى أذربيجانية، في 27 سبتمبر/ أيلول الماضي.

وتسبب الهجوم بخسائر بين المدنيين، وألحق دمارا كبيرا بالبنية التحتية المدنية، بحسب وزارة الدفاع الأذربيجانية، مما دفع الأخيرة لإطلاق عملية في إقليم "قره باغ" ردا على الهجوم الأرميني.

وفي وقت سابق السبت، دخلت هدنة إنسانية حيز التنفيذ بعد اجتماع ثلاثي بين وزراء خارجية أذربيجان وأرمينيا وروسيا استغرق أكثر من 10 ساعات في موسكو.