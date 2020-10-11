تشاوش أوغلو يطلب من نظيره الروسي تحذير أرمينيا للالتزام بالهدنة

طلب وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، إرسال تحذير لأرمينيا كي تلتزم بوقف إطلاق النار.

وبحسب مصادر دبلوماسية، أكد تشاوش أوغلو في الاتصال لنظيره الروسي، ضرورة إرسال موسكو تحذيرا لأرمينيا من أجل الالتزام بوقف إطلاق النار الذي خرقته بعد أقل من 24 ساعة من الاتفاق عليه.

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت النيابة العامة الأذربيجانية استشهاد 9 مدنيين بينهم 4 نساء وإصابة 34 آخرين، جراء قصف صاروخي للجيش الأرميني على مدينة كنجة، رغم بدء سريان الهدنة الإنسانية منذ ظهر السبت.

وتم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين لأسباب إنسانية بعد اجتماع ثلاثي مطول عقد في موسكو الجمعة، بين وزارء خارجية أذربيجان وأرمينيا وروسيا.

وفي 27 سبتمبر/أيلول الماضي، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية في إقليم "قره باغ"، ردا على هجوم للجيش الأرميني على مناطق مأهولة مدنية.

وضمن هذه العملية تمكن الجيش الأذربيجاني من تحرير مدينة جبرائيل وبلدة هدروت وأكثر من 30 قرية من الاحتلال الأرميني.