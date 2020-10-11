القائمة الرئيسية
سياسة
القائمة الرئيسية

مستشار الأمن القومي في العراق يؤكد أهمية التعاون مع تركيا

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 11.10.2020 14:55
آخر تحديث في 11.10.2020 15:10
قاسم الأعرجي يلتقي السفير التركي ببغداد مواقع عراقية قاسم الأعرجي يلتقي السفير التركي ببغداد (مواقع عراقية)

أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، أهمية التعاون بين بلاده وتركيا "وإزالة جميع العقبات"، بما يخلق علاقات متوازنة بين البلدين.

جاء ذلك في بيان صدر عن مكتبه، الأحد، على هامش لقائه السفير التركي لدى بغداد فاتح يلدز.

وقال الأعرجي، وفق البيان، إن "التعاون العراقي التركي مهم جدا، ويجب تطويره وإزالة كل العقبات، وحل المشكلات التي تقف في طريقه، من أجل خلق علاقات متوازنة قائمة على أساس المصالح المشتركة".

من جانبه، أكد السفير التركي، بحسب البيان، "توجيه دعوة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لزيارة تركيا في أقرب وقت".

وشدد السفير على "أهمية العلاقات التركية العراقية وضرورة تطويرها في كافة المجالات".

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق أكدت وزارة الدفاع التركية مواصلتها الوقوف إلى جانب الأشقاء الأذربيجانيين...
مختارات