نائب الرئيس التركي: أرمينيا ترتكب جرائم ضد الإنسانية

قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، الأحد، إن أرمينيا ترتكب جرائم ضد الإنسانية من خلال استهداف المدنيين في أذربيجان.

وأشار أوقطاي، في تغريدة عبر تويتر، إلى خرق أرمينيا للهدنة الإنسانية قبل مرور 24 ساعة عليها، من خلال قصف الأهداف المدنية.

وشدد نائب الرئيس التركي على أن المجتمع الدولي بتجاهله هذا الموقف المنافق، يصبح شريكا في الجرائم التي ترتكبها أرمينيا.

وتمنى أوقطاي الرحمة من الله على أرواح المدنيين الأذربيجانيين الذين استشهدوا جراء القصف الأرميني.

وفي 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، أطلقت أذربيجان عملية في "قره باغ"، ردا على هجوم أرميني استهدف مناطق مأهولة مدنية.

وفي إطار العملية، تمكن الجيش الأذربيجاني من تحرير مدينة جبرائيل، وبلدة هدروت، وأكثر من 30 قرية من الاحتلال الأرميني.

والجمعة، تم التوصل إلى هدنة إنسانية بعد اجتماع ثلاثي مطول عقد في موسكو، بين وزراء خارجية أذربيجان وأرمينيا وروسيا.

لكن أرمينيا خرقت الهدنة بعد أقل من 24 ساعة بقصفها مدينة كنجة الأذربيجانية بالصواريخ، ما أسفر عن استشهاد 9 مدنيين وإصابة 34 آخرين.