اتفاق تقني بين تركيا واليابان لتسريع فعاليات التعاون بينهما

وقعت تركيا واليابان اتفاقاً للتعاون التقني الهدف منه تسريع فعاليات التعاون والمشاريع القائمة بينهما.

وجرى توقيع الاتفاق في مقر وزارة الخارجية التركية في العاصمة أنقرة، بمراسم رسمية حضرها الوزير مولود تشاوش أوغلو، والسفير الياباني بأنقرة، أكيو مياجيما، والمدير العام لشؤون آسيا والمحيط الهادئ في الخارجية التركية، نامق غونار أربول.

وفي كلمة له خلال مراسم التوقيع، شدد تشاوش أوغلو على أهمية علاقات الصداقة بين تركيا واليابان، واصفاً إياها بالعلاقات الاستراتيجية.

وأضاف أن أنقرة تعمل على تطوير علاقاتها مع طوكيو على مختلف الأصعدة، لافتاً إلى أن اليابان ثالث أكبر شريك تجاري لتركيا في شرقي آسيا.

وأكد على أن اتفاق التعاون المبرم بين البلدين، يمثّل جانباً هاماً في العلاقات الاقتصادية بين أنقرة وطوكيو.

بدوره، شدد وزير الخارجية الياباني، موتيجي توشيميتسو، في رسالة تليت باسمه، على ضرورة تنفيذ اتفاق التعاون المذكور، من أجل تعميق العلاقات القائمة بين البلدين.