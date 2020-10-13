الخارجية التركية: انتقاد واشنطن لأنشطة "الريس عروج" تناقض واضح

قال المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أقصوي، الثلاثاء، إن انتقاد الولايات المتحدة لأنشطة المسح السيزمي لسفينة التنقيب "الريس عروج" (Oruç Reis) في الجرف القاري لتركيا شرقي المتوسط "تناقض واضح".

جاء ذلك في رد مكتوب بشأن تصريحات المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس حول أنشطة "الريس عروج".

وأضاف أقصوي أن الولايات المتحدة التي أعلنت أن خريطة إشبيلية التي تمثل مزاعم اليونان والقبارصة الروم حول مناطق الصلاحية البحرية شرقي المتوسط، إضافة للاتحاد الأوروبي صاحب الخطابات المشابهة للأمريكان، يتصرفون بتناقض".

وأكد أن اليونان وإدارة جنوب قبرص الرومية هما الطرفان اللذان يصعدان التوتر في بحري إيجة والمتوسط وليس تركيا، مبينًا أن الوزارة نشرت أنشطة اليونان التي ساهمت في تصعيد التوتر منذ 12 سبتمبر/ أيلول الماضي.

وفي وقت سابق الثلاثاء، دعت "أورتاغوس" في بيان أنقرة إلى وقف أنشطة التنقيب شرقي المتوسط، والعودة إلى المباحثات الاستكشافية مع اليونان، واعتبرت استئناف "الريس عروج" لأنشطتها في مياه شرقي المتوسط بأنه "استفزاز".

ومساء الأحد، أصدرت تركيا إخطارا جديدا للبحارة "نافتيكس"، حول مهام المسح السيزمي التي ستقوم بها "الريس عروج" شرقي المتوسط.

وغادرت سفينة التنقيب "الريس عروج" ميناء أنطاليا، صباح الإثنين، لتبدأ مهامها شرقي المتوسط، اعتبارا من 12 وحتى 22 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وتشهد منطقة شرقي المتوسط توترا إثر مواصلة اليونان اتخاذ خطوات أحادية مع الجانب الرومي من جزيرة قبرص، وبعض بلدان المنطقة بخصوص مناطق الصلاحية البحرية.

كما تتجاهل أثينا التعامل بإيجابية مع عرض أنقرة للتفاوض حول المسائل المتعلقة بشرق المتوسط، وبحر إيجة، وإيجاد حلول عادلة للمشاكل.

فيما يجدد الجانب التركي موقفه الحازم حيال اتخاذ التدابير اللازمة ضد الخطوات الأحادية الجانب.