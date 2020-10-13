تشاوش أوغلو ونظيره الأذربيجاني يبحثان تطورات "قره باغ"

بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، مع نظيره الأذربيجاني جيهون بيراموف، آخر التطورات في إقليم "قره باغ".

وذكرت مصادر دبلوماسية في الخارجية التركية، الثلاثاء، أن تشاوش أوغلو أجرى مكالمة هاتفية مع بيراموف.

وأضافت المصادر أن الوزيرين بحثا آخر التطورات في "قره باغ" وأطلعا بعضهما على فعالياتهما.

وفي 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، أطلقت أذربيجان عملية في "قره باغ"، ردا على هجوم أرميني استهدف مناطق مأهولة مدنية.

وفي إطار العملية، تمكن الجيش الأذربيجاني من تحرير مدينة جبرائيل، وبلدة هدروت، وأكثر من 30 قرية من الاحتلال الأرميني.

والجمعة، تم التوصل إلى هدنة إنسانية بعد اجتماع ثلاثي مطول عقد في العاصمة موسكو، بين وزراء خارجية أذربيجان وأرمينيا وروسيا.

لكن أرمينيا خرقت الهدنة بعد أقل من 24 ساعة بقصفها مدينة كنجة الأذربيجانية بالصواريخ، ما أسفر عن مقتل 10 مدنيين وإصابة 35 آخرين.

وأعلنت النيابة العامة الأذربيجانية مقتل 42 مدنيا وإصابة 206 آخرين جراء هجمات أرمينيا، منذ 27 سبتمبر وحتى 13 أكتوبر.