تشاوش أوغلو: ينبغي اشتراط انسحاب أرمينيا من "قره باغ" لوقف إطلاق النار



قال وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو، إنه يمكن رؤية رغبة المجتمع الدولي لحل مشكلة إقليم "قره باغ"، في حال إقران دعوة وقف إطلاق النار بانسحاب أرمينيا منه.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مع نظيرته السويدية آن ليندي، عقب لقائهما في مقر الخارجية التركية بالعاصمة أنقرة.

ولفت أن بلاده تعبر عن موقفها حيال قضية "قره باغ" في كل المحافل، معربا عن ترحيبهم بدعوة المجتمع الدولي لوقف إطلاق النار.

ولفت إلى القرارات التي اتخذها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن "قره باغ"، مضيفا: "يمكن أن نلمس رغبة المجتمع الدولي لحل المشكلة، في حال إقران دعوة وقف إطلاق النار بانسحاب أرمينيا من الأراضي الأذربيجانية".