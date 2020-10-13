جليك: دعوات وقف إطلاق النار في "قره باغ" تساوي بين الظالم والمظلوم

قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر جليك، إن دعوة بعض الدول الصامتة حيال اعتداءات أرمينيا على أذربيجان لوقف إطلاق النار بينما تعمل الأخيرة على تحرير أراضيها المحتلة، يعد انتهاكا للقانون.

جاء ذلك، الثلاثاء، في مؤتمر صحفي بمقر الحزب في أنقرة.

وأضاف جليك: "دعوة أولئك الذين لا يرفعون أصواتهم ضد دولة أرمينيا المارقة لوقف إطلاق النار، إنما يعني مساواة بين الظالم والمظلوم، والمحتل والذي أراضيه محتلة، وهذا يعد انتهاكا صارخا للقانون".

وشدد جليك على استمرار تركيا في الوقوف إلى جانب أشقائها الأذربيجانيين، "بالشكل الذي يرغبون به".

ولفت إلى أن الهدنة الانسانية التي أعلنت مؤخرا بين الجانبين قد انهارت مع قيام الجانب الأرميني بقصف المدنيين في مدينة كنجة الأذربيجانية.

وأشار إلى أن الأطراف التي تحجم عن إدانة هجمات أرمينيا وتتغاضى عن عدوانها، سارعت إلى إطلاق الدعوات المتكررة لوقف اطلاق النار، عندما بدأت أذربيجان نضالا لتحرير أراضيها المحتلة وأحرزت تقدما.

وفي 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، أطلقت أذربيجان عملية في "قره باغ"، ردا على هجوم أرميني استهدف مناطق مأهولة مدنية.

وفي إطار العملية، تمكن الجيش الأذربيجاني من تحرير مدينة جبرائيل، وبلدة هدروت، وأكثر من 30 قرية من الاحتلال الأرميني.

والجمعة، تم التوصل إلى هدنة إنسانية بعد اجتماع ثلاثي مطول عقد في العاصمة موسكو، بين وزراء خارجية أذربيجان وأرمينيا وروسيا.

لكن أرمينيا خرقت الهدنة بعد أقل من 24 ساعة بقصفها مدينة كنجة الأذربيجانية بالصواريخ، ما أسفر عن مقتل 10 مدنيين وإصابة 35 آخرين.

وأعلنت النيابة العامة الأذربيجانية مقتل 42 مدنيا وإصابة 206 آخرين جراء هجمات أرمينيا، منذ 27 سبتمبر وحتى 13 أكتوبر.