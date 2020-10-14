أردوغان يبجث مع بوتين قضية "قره باغ" والوضع في سوريا وليبيا

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين قضية "قره باغ" والوضع في سوريا وليبيا.

وأفاد بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أن "أردوغان وبوتين أجريا اتصالا هاتفيا، الأربعاء".

وأكد أردوغان لبوتين خلال الاتصال، دعم بلاده التوصل إلى حل دائم في قضية "قره باغ".

وأضاف أن الرئيسين بحثا خطوات تعزيز العلاقات الثنائية، إلى جانب قضية "قره باغ" والوضع في سوريا وليبيا.

وأشار أردوغان أن أرمينيا باعتدائها على الأراضي الأذربيجانية خلقت أزمة جديدة، وأنها تعمل على تثبيت احتلالها الذي يستمر منذ نحو 30 عاما.

وأكد الرئيس التركي على ضرورة الحفاظ على الزحم المكتسب في عملية الحل السياسي للأزمة السورية.