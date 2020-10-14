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الرئيس الأوكراني يزور تركيا الخميس

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 14.10.2020 15:49
آخر تحديث في 14.10.2020 16:01
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وكالة الأنباء الفرنسية الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (وكالة الأنباء الفرنسية)

يعتزم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إجراء زيارة إلى تركيا، تستغرق 3 أيام، بدءا من الخميس.

ووفقا لبيان صادر عن الحكومة الأوكرانية، فإن زيلينسكي سيزور تركيا بين يومي 15-17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وأضاف أنه سيتم توقيع اتفاقية لتعزيز التعاون العسكري بين أوكرانيا وتركيا، في إطار الزيارة.

وذكر البيان، نقلا عن وزير الدفاع أندري تاران، أنه التقى بنظيره التركي خلوصي أقار، في يوليو/ تموز الماضي، في العاصمة كييف.

وأردف أن اتفاقية التعاون العسكري التي سيتم التوقيع عليها، تعكس التزام البلدين بالأمن والسلام في منطقة البحر الأسود.

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