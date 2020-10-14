تشاوش أوغلو يبحث مع مسؤولة أوكرانية العلاقات الثنائية

بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الأربعاء، مع أمينة جبار نائبة وزير الخارجية الأوكراني، العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية.

وأفاد تشاوش أوغلو عبر حسابه في "تويتر"، أنه استقبل أمينة جبار لأول مرة منذ استلامها منصبها كنائبة لوزير الخارجية الأوكراني.

وأضاف أنه بحث مع جبار العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية، مؤكدا أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب تتار القرم بصفتها المدافع الحازم عن قضية القرم.

وأشار أن أنقرة تثمن دعم أوكرانيا لوحدة أراضي أذربيجان.

وضمت روسيا، شبه جزيرة القرم إلى أراضيها بعد أن كانت تتبع أوكرانيا، عقب استفتاء من جانب واحد أجري في شبه الجزيرة، بتاريخ 16 مارس/آذار 2014، دون اكتراث للقوانين الدولية وحقوق الإنسان.

ومنذ قرار الضم، يتعرض المواطنون الأوكرانيون من سكان القرم، وعلى رأسهم التتار، للقمع بما في ذلك الاعتقالات والاحتجازات التعسفية.

ولم تعترف تركيا والعالم بضم روسيا أحادي الجانب للقرم.