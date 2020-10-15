البحرية التركية تثبت كذب ادعاءات اليونان حول امتلاكها غواصة غير مرئية

أثبتت القوات البحرية التركية، بطلان مزاعم أطلقتها اليونان حول امتلاكها غواصة "غير مرئية"، من خلال التقاط صور لها.

وأفادت مصادر أمنية، أن "عناصر القوات البحرية نجحوا في التقاط صور للغواصة اليونانية، ما أدى إلى دحض رواية أثينا".

وكانت مواقع إخبارية يونانية، ادعت "أن غواصة تابعة لقوات البحرية من طراز تايب 214، تجري فعالياتها شرق المتوسط دون أن تدركها السفن والطائرات التركية".

وأكدت المصادر الأمنية، أن هذه المزاعم لا تعكس الحقيقة إطلاقا، موضحين أن عناصر القوات البحرية التركية ترصد أنشطة الغواصة شرق المتوسط دون انقطاع".

كما نشرت البحرية التركية لقطات للغواصة أثناء أدائها أنشطة في وضح النهار وساعات الليل، شرقي المتوسط.

وتشهد منطقة شرقي المتوسط توترا، إثر مواصلة اليونان اتخاذ خطوات أحادية مع الجانب الرومي من جزيرة قبرص، وبعض بلدان المنطقة بخصوص مناطق الصلاحية البحرية.

كما تتجاهل أثينا التعامل بإيجابية مع عرض أنقرة للتفاوض حول المسائل المتعلقة بشرق المتوسط، وبحر إيجة، وإيجاد حلول عادلة للمشاكل.

فيما يجدد الجانب التركي موقفه الحازم حيال اتخاذ التدابير اللازمة ضد الخطوات الأحادية الجانب.