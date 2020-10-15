الخارجية التركية تدحض مزاعم أثينا تعمد تأخير طائرة رئيس وزرائها

نفت الخارجية التركية مزاعم أثينا بتعمد إيقاف طائرة وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس لفترة، أثناء دخولها الأجواء التركية.

وأوضح الناطق باسم الخارجية التركية حامي أقصوي في بيان، الخميس، أن هذه المزاعم عارية عن الصحة ولا تعكس الحقيقة.

وأضاف أقصوي، أن اليونان طلبت من تركيا إذنا لطائرة ديندياس يوم 14 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، للذهاب والعودة إلى العراق عبر الأجواء التركية.

وأضاف أن السلطات التركية منحت الإذن المطلوب في حينه ودون أي تأخير.

وتابع قائلا: "لقد تعطلت الطائرة التي أقلت ديندياس في العراق، فخصصت اليونان طائرة أخرى لوزير خارجيتها، وطلبت إذنا آخرا من تركيا لاستخدام مجالها الجوي، ومنحنا الإذن للطائرة الثانية دون تأخير".

وأشار إلى أن شائعات إيقاف طائرة يندياس من قِبل تركيا، متعمدة من الجانب اليوناني ولا تعكس الحقيقة.

ولفت أقصوي إلى أن الطائرة المعنية أقلعت من العراق دون تقديم خطة طيران، مبينا أن خطط الرحلات يتم الإبلاغ عنها عبر نظام "Eurocontrol".

وأشار إلى أن السلطات التركية تأكدت من النظام المذكور، عدم الإبلاغ عن خطة رحلة الطائرة التي كانت تقل وزير الخارجية اليوناني.

واستطرد قائلا: "عندما وصلت الطائرة المذكورة إلى مجالنا الجوي، تم طلب خطة الرحلة بشكل عاجل من السلطات العراقية وبعد الحصول على جواب السلطات العراقية، أكملت الطائرة رحلتها بأمان".

وشدد أقصوي أنه من غير الممكن لأي طائرة التحليق دون الإبلاغ عن خطة الرحلة، وأن الحصول على الخطة كان ضروريا من أجل سلامة وزير الخارجية اليوناني.

وأوضح أن بلاده زوّدت السلطات اليونان بمعلومات كافية حول هذه المسألة.