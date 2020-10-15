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تركيا تدين هجمات أرمينيا على مناطق سكنية أذربيجانية

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
نشر في 15.10.2020 18:19
آخر تحديث في 15.10.2020 22:39
تركيا تدين هجمات أرمينيا على مناطق سكنية أذربيجانية

أدانت وزارة الخارجية التركية، الخميس، بشدة هجمات أرمينيا على المناطق السكنية المدنية في أذربيجان.

وفي وقت سابق اليوم، قتل 3 أشخاص وأصيب 5 بجروح، جراء قصف أرميني استهدف مدنيين خلال دفن ميت بمقبرة مدينة ترتر الأذربيجانية الحدودية.

وقالت الوزارة في بيان لها: "ندين بشدة الهجمات المتواصلة لأرمينيا على المناطق السكنية المدنية الأذربيجانية".

وأكد البيان أن أرمينيا لا تزال تتجاهل الهدنة الإنسانية المعلنة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول من أجل تبادل الأسرى والجثث.

وأضاف: "أولئك الذين لم يحصلوا على نصيبهم من الإنسانية، لا يسمحون لأشقائنا الأذربيجانيين حتى بدفن موتاهم".

وشدد أن أرمينيا من خلال هذا الهجوم أظهرت مرة أخرى للعالم وجهها الذي لا يعترف بالقانون ولا يتوافق مع القيم الإنسانية، مؤكدًا "تضامن تركيا الكامل والدائم مع الشعب الأذربيجاني البطل".

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