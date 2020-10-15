توقيع وثيقة تعاون بين وكالة الفضاء التركية ووكالة الفضاء ولجنة الطيران الكازاخستانية

أعلنت وزارة التنمية الرقمية والابتكار والصناعات الفضائية في كازاخستان توقيع وكالة الفضاء ولجنة الطيران الكازاخستانية وثيقة تعاون مع وكالة الفضاء التركية.

جاء ذلك في بيان صادر، الخميس، عن وزارة التنمية الرقمية والابتكار والصناعات الفضائية الكازاخستانية.

وأوضح البيان أن وثيقة التعاون وُقعت على هامش زيارة عمل أجراها رئيس وكالة الفضاء التركية سردار حسين يلدرم، إلى كازاخستان ليومين.

وأضاف أن يلدرم التقى خلال زيارته الرسمية، وزير التنمية الرقمية والابتكار والصناعات الفضائية في كازاخستان بغداد موسين.

وتناول الجانبان خلال اللقاء سبل التعاون بين البلدين في مجال الفضاء.

كما التقى يلدرم خلال زيارته، رئيس وكالة الفضاء الكازاخستانية باوبك أورالماغامبيتوف، ووقعا وثيقة التعاون.