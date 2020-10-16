أردوغان: لن نعترف بالضم غير المشروع لـالقرم

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده لم ولن تعترف بضم روسيا غير المشروع لشبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى أراضيها.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الجمعة مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بمدينة إسطنبول التركية.

وأكّد أردوغان أن تركيا تعتبر أوكرانيا دولة محورية لضمان الاستقرار والأمن والسلام والازدهار في المنطقة.

وشدّد الرئيس التركي على أن أنقرة ستواصل دعم سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، بما فيها القرم.

من جهة أخرى، أعلن أردوغان اتخاذ "خطوات مهمة لتعزيز العلاقات بين تركيا وأوكرانيا".

وأضاف: "عازمون على نقل التعاون الاقتصادي والتجاري بين تركيا وأوكرانيا إلى مستويات جديدة عبر زيادة الاستثمارات".

وزاد: "أتفق مع الرئيس الأوكراني على ضرورة إتمام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة على وجه السرعة".

ولفت إلى أن "تركيا تقف بجانب الشعب الأوكراني في مكافحة وباء كورونا".