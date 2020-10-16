أردوغان يستقبل نظيره الأوكراني في إسطنبول

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، بقصر وحيد الدين في إسطنبول.

ويزور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تركيا الجمعة، لابرام اتفاقيات تعاون من شأنها تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

ومن المنتظر أن يبحث الزعيمان خلال لقائهما، عددا من الملفات في مقدمتها الصناعات الدفاعية واتفاقية التجارة الحرة وأزمة "قره باغ" بين أذربيجان وأرمينيا.

- المسيرات التركية

وتشكل الطائرات المسيرة التركية أحد أبرز أوجه التعاون في المجال الدفاعي بين البلدين.

فقد اشترت أوكرانيا من تركيا 6 مسيرات من طراز بيراقدار TB2 و3 محطات تحكم أرضية، العام الماضي.

كما أعلن مدير عام الشركة الوطنية الأوكرانية لتجارة الأسلحة، فاديم نوزدريا، أنهم مهتمون بالإنتاج المشترك لمسيرات بيراقدار TB2 المسلحة في أوكرانيا.

وأوضح أن الجيش الأوكراني يخطط لشراء 48 مسيرة مسلحة عبر الإنتاج المشترك.

ومن بين المواضيع الراهنة المطروحة بين البلدين، الإنتاج المشترك لطائرة AN-178 مع شركة أنطونوف الأوكرانية لصناعة الطائرات.

- تعزيز التجارة

ويشكل إبرام اتفافية تجارة حرة من الملفات ذات الأولوية بين تركيا وأوكرانيا.

وسبق أن أعلن أردوغان وزيلينسكي هدف رفع حجم التبادل التجاري البالغ 5 مليارات دولار في 2019 إلى 10 مليارات ومن ثم 20 مليار دولار.

وأوعز الزعيمان إلى الجهات المعنية باستكمال المفاوضات المتواصلة منذ 2012 بشأن اتفاقية التجارة الحرة، خلال العام الحالي.

وتعد السياحة من المواضيع الأخرى الهامة بين البلدين، حيث استقبلت تركيا 1.5 مليون سائح أوكراني عام 2019.

ورغم انخفاض أعداد السائحين بسبب جائحة كورونا، إلا أن أوكرانيا لا تزال من أكثر الدول التي يأتي منها السياح إلى تركيا.

كما من المنتظر أن يبحث الزعيمان الأزمة المشتعلة بين أذربيجان وأرمينيا في إقليم قره باغ المحتل من أرمينيا.

وسبق أن أعرب زيلينسكي عن تأييد بلاده لوحدة أراضي أذربيجان.