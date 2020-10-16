تركيا: سياسة الضم والاستيطان الإسرائيلية محكومة بالفشل

انتقدت وزارة الخارجية التركية، مصادقة إسرائيل على توسيع خطط الاستيطان الجديدة بالأراضي الفلسطينية المحتلة بالضفة الغربية.

وقالت الوزارة في بيان الجمعة، إن قرار إسرائيل هو أحدث مثال على سياساتها التي لا تعترف بالقانون والقائمة على التجاوزات.

وذكرت أن عدد الوحدات الاستيطانية غير القانونية التي أعلنت إسرائيل أنها ستقوم بإنشائها خلال العام الجاري فقط، تجاوز 12 ألفًا.

وشدّدت على أن سياسة الاحتلال والضم التي تمارسها إسرائيل دون انقطاع متجاهلة القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، "محكوم عليها بالفشل".

وأوضحت أن تركيا ستواصل دعم الجهود الرامية إلى إقامة دولة فلسطينية على أساس حدود 1967 تتمتع بوحدة جغرافية وتكون ذات سيادة ومستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أكّدت الخارجية التركية أن أنقرة ستواصل الوقوف بجانب أشقائها الفلسطينيين.

وصادقت إسرائيل، الأربعاء والخميس، على بناء 4.948 وحدة استيطانية جديدة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالضفة الغربية، في أوسع عملية استيطانية منذ بداية العام الجاري.