كونتي: لتركيا دور استراتيجي ولا أشاطر ماكرون فكرة "موت الناتو دماغياً"

قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، السبت، إن تركيا تتمتع بدور استراتيجي في ليبيا وسوريا ومناطق كثيرة أخرى داعياً لوضع "أجندة إيجابية" للحوار معها، فيما عبر عن اختلافه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تقليله من أهمية حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وفي تصريح لمجلة "ليمس" الجيوسياسية الإيطالية، في طريق عودته من قمة زعماء دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أكد أن إيطاليا لديها رؤية مختلفة عن فرنسا حيال حلف الناتو.

وأضاف: "لدينا رؤية مختلفة، ولا أتفق مع فكرة حدوث موت دماغي لحلف الناتو"، مشيراً بذلك إلى تصريحات لماكرون في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي قال فيها إن "حلف الناتو ميت دماغياً".

وأكد كونتي أنه "رغم أن الحلف يبدو أنه يمر بفترة ضعيفة مقارنة بالماضي؛ إلا أنه تحالف قوي من جميع النواحي، ويمتلك أهمية استراتيجية".

وفيما يتعلق بالموقف الفرنسي تجاه تركيا شرقي المتوسط، وفيما إذا كانت إيطاليا تقف بصف تركيا أم فرنسا، أجانب كونتي: "نحن مع أوروبا، ونعرب دائما عن تضامننا مع قبرص (الرومية) واليونان بشأن قضية شرق البحر المتوسط، فهما عضوان في الاتحاد الأوروبي".

وأضاف رئيس الوزراء الإيطالي "نحن بجانب أعضاء الاتحاد الأوروبي، ومع ذلك، ليس من الصعب أن نفهم عند النظر إلى الخريطة أن تركيا لها دور استراتيجي، ليس بالبحر المتوسط فقط؛ وإنما في الشرق الأوسط أيضاً".

وتابع: "تركيا لديها دور استراتيجي أيضا في ليبيا وسوريا وفي مناطق كثيرة أخرى، وقضايا الطاقة والهجرة غير النظامية والأمن، إذن هناك حاجة إلى النقاش وإقامة الحوار مع تركيا، وإلى وضع أجندة إيجابية".

وعن الشأن الليبي، قال كونتي إن هناك حرب أهلية وحرب بالوكالة في ليبيا، وإن لدى إيطاليا مصالح في ليبيا بالحاضر كما كان الحال في الماضي.

واستدرك أن بلاده ليست طرفا في القتال ولم تقبل المشاركة في الحرب بالوكالة في ليبيا. وأكد أن إيطاليا مع الحل السياسي والحوار في ليبيا.