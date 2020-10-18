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أردوغان: ثلاثي مينسك يدعم أرمينيا بالسلاح

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 18.10.2020 16:11
آخر تحديث في 18.10.2020 21:32
أردوغان: ثلاثي مينسك يدعم أرمينيا بالسلاح

اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، ثلاثي مجموعة مينسك، روسيا والولايات المتحدة وفرنسا، بدعم أرمينيا بالسلاح في نزاعها مع أذربيجان.

جاء ذلك في كلمة خلال مؤتمر فرع حزب العدالة والتنمية بولاية شرناق جنوب شرقي تركيا، حيث تطرق إلى دور مجموعة مينسك التي تتولى الوساطة بين أذربيجان وأرمينيا، منذ نحو 3 عقود، لحل قضية إقليم قره باغ المحتل من قبل الأخيرة.

ولفت أردوغان إلى انحياز ثلاثي مينسك إلى أرمينيا، ودعمها بمختلف أنواع الأسلحة من قبل روسيا والولايات المتحدة وفرنسا.

كما تطرق إلى الشأن الليبي، فقال إن مرتزقة شركة فاغنر الروسية يدعمون الانقلابي خليفة حفتر في ليبيا.

وأكد أردوغان أن تركيا تقف بوجه الظلم في ليبيا.

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